Макрон пообещал малийцу гражданство Франции за спасение ребенка

Фото: facebook.com/EmmanuelMacron

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Также президент предложил 22-летнему малийцу работу в пожарной службе

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Иммигранта из Мали Мамуду Гассаму, спасшего ребенка в Париже, принял в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон. Он пообещал мужчине французское гражданство и предложил работу. Об этом сообщает Le Figaro.

Макрон предложил 22-летнему малийцу работу в пожарной службе.

«Все бумажные формальности будут улажены», - заверил Макрон во время встречи, которая в прямом эфире транслировалась на его странице в Facebook.

Представитель правительства Франции Бенджамин Гриво написал в Twitter: «Этот акт большой храбрости, который соответствует ценностям солидарности нашей республики, должен открыть двери нашего национального сообщества».

«Мамуду Гассама напоминает нам, что мигранты - это люди, с огромным мужеством, которое многие из них проявили во время своего опасного путешествия в Европу. Мужество, которое они часто продолжают проявлять здесь», - заявили ассоциации SOS Racisme. Организация обратилась к министру внутренних дел с просьбой урегулировать положение Гассамы.

В Париже иммигрант из Мали Мамуду Гассама без страховки взобрался по балконам на четвертый этаж здания, чтобы спасти ребенка.