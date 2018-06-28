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28.06.2018, 11:15

Манафорт одалживал деньги у Дерипаски - СМИ

Манафорт одалживал деньги у Дерипаски - СМИ - Фото
Пол Манафорт (фото - Getty Images)

Миллиардер из РФ еще 2005-2006 годах поддерживал работу Манафорта в Украине

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Российский олигарх Олег Дерипаска дал в долг бывшему главе предвыборного штаба президента США Полу Манафорту $10 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, в заявлении на получение ордера на обыск в квартире подозреваемого, обнародованном 27 июня, говорится, что после изучения налоговых деклараций компании, принадлежащей Манафорту и его жене, стало известно об одолженных Дерипаской деньгах.

Агенты ФБР провели обыск дома у Манафорта в июле 2017 года и получили ключевые доказательства финансовых связей подозреваемого с Дерипаской.

По данным Reuters, новые обнародованные судебные документы показывают, что Дерипаска еще 2005-2006 годах поддерживал консультационные услуги Манафорта в Украине.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта.

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Теги: пол манафорт, олег дерипаска
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