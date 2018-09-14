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14.09.2018, 17:16

Манафорт признал себя виновным в сговоре против США

Манафорт признал себя виновным в сговоре против США - Фото
Пол Манафорт (фото - Getty Images)

Политтехнолог Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам обвинения

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Пол Манафорт, который консультировал штаб бывшего президента Украины Виктора Януковича, согласился пойти на сделку со следствием и признать себя виновным по двум пунктам обвинения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Манафорт пошел на это в рамках сделки со специальным прокурором Робертом Мюллером

Политтехнолог признал себя виновным в сговоре против Соединенных Штатов и в препятствовании правосудию. 

Решение Манафорта может ударить по президенту США Дональду Трампу, который хвалил своего бывшего помощника за то, что он не пошел на сделку с прокурорами, как это сделал экс-адвокат президента Майкл Коэн.

Против Манафорта выдвигалось два судебных дела. Первое рассматривалось по месту его жительства в Александрии (штат Вирджиния) и в августе завершилось обвинительным приговором. Второе же еще должно слушаться в Вашингтоне.

Второе дело открыто в связи в сговором против США, отмыванием более 30 млн долларов США, дачей ложных показаний, а также несоблюдением законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича.

Ранее Рик Гейтс, соратник политтехнолога Януковича и Партии регионов Пола Манафорта, на суде по последнему признался, что на пару с ним сознательно совершил банковское и налоговое мошенничество.

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Теги: сделка, пол манафорт, обвинение, сговор против США
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