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10.07.2018, 06:20

Маск привез в Таиланд субмарину для спасения детей - фото, видео

Маск привез в Таиланд субмарину для спасения детей - фото, видео - Фото
Фото: twitter/glitzgroup

Американский инженер прибыл в Таиланд, где ведется операция по спасению детей из пещеры

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Американский инженер и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину, собранную из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX специально для участия в операции по спасению школьников и их тренера, заблокированных в затопленной пещере. Об этом он сообщил в своем Twitter

"Аппарат уже доставлен в Таиланд и готов к использованию в спасоперации в частично затопленной пещере Кхао Луанг", – написал он.  

Just got back from Cave 3

Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk)

9 июля американский инженер и основатель SpaceX Илон Маск показал фото и видео металлической капсулы, разработанной для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде. 

Также вчера, 9 июля, в Таиланде спасатели завершили второй этап спецоперации по эвакуации школьников из затопленной пещеры в провинции Чианграй. На поверхность подняли уже восемь подростков. 

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию. 

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Теги: Илон Маск, дети, субмарина, подростки, таиланд, пещера, спасение детей, затопленная пещера
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