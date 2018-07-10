Маск привез в Таиланд субмарину для спасения детей - фото, видео

Фото: twitter/glitzgroup

commenthover

Американский инженер прибыл в Таиланд, где ведется операция по спасению детей из пещеры

Реклама

Реклама

Американский инженер и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину, собранную из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX специально для участия в операции по спасению школьников и их тренера, заблокированных в затопленной пещере. Об этом он сообщил в своем Twitter

"Аппарат уже доставлен в Таиланд и готов к использованию в спасоперации в частично затопленной пещере Кхао Луанг", – написал он. Just got back from Cave 3 Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk) 9 Лип 2018 р. о 2:43 PDT

9 июля американский инженер и основатель SpaceX Илон Маск показал фото и видео металлической капсулы, разработанной для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.

Также вчера, 9 июля, в Таиланде спасатели завершили второй этап спецоперации по эвакуации школьников из затопленной пещеры в провинции Чианграй. На поверхность подняли уже восемь подростков.