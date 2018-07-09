МИД Великобритании возглавил бывший министр здравоохранения

Джереми Хант (фото - Getty Images)

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Пост министра здравоохранения получил Мэтт Хэнкок

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На должность главы Министерства иностранных дел Великобритании назначили бывшего министра здравоохранения Джереми Ханта. Об этом сообщает BBC.

Пост министра здравоохранения получил Мэтт Хэнкок. Кроме того глава британского правительства назначила генерального прокурора Джереми Райта секретарем по культуре.

Хант служит в британском правительстве с 2010 года, ранее он был министром культуры, СМИ и спорта, а с 2012 года - министром здравоохранения и социальной защиты.

9 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании.

Ранее министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку из-за недовольства результатами встречи с премьер-министром Терезой Мэй, на которой обсуждали план выхода из Европейского Союза. Через несколько часов в Британии назначили нового министра по вопросам Brexit - им стал Доминик Рааб.

Джонсон и Дэвис критиковали план выхода Великобритании из ЕС, который согласовало британское правительство. Этот план предусматривает, в частности сохранения зоны свободной торговли с ЕС.