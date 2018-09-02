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02.09.2018, 15:05

Мощный взрыв произошел в столице Сомали: есть погибшие

Мощный взрыв произошел в столице Сомали: есть погибшие - Фото
Фото: twitter.com/farhanjimale

Жертвами взрыва стали три человека

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Сегодня в столице Сомали Могадишо террорист-смертник атаковал правительственное здание, в результате недалеко обрушилось здание школы. Об этом сообщает Би-би-си.

Погибли трое военнослужащих, 14 человек получили ранения, среди них шесть детей. Взрыв повредил здания, находящиеся поблизости,  снесена крыша с мечети.

По данным полиции, террорист-смертник на машине врезался в районное отделение Ховвадаг, передает Reuters.

Сомалийские исламисты аль-Шабаб взяли ответственность за нападение. 

10 мая 2018 года в Сомали на рынке, где продают листья ката, произошел взрыв. Погибли по меньшей мере пять человек.

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Теги: взрыв, сомали
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