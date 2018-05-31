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31.05.2018, 11:32

На побережье Балтики найдена сигнальная ракета c подлодки РФ

На побережье Балтики найдена сигнальная ракета c подлодки РФ - Фото
Фото: tvn24.pl

По словам спикера Третьей флотилии Морских сил Польши, такие сигнальные ракеты есть на вооружении подводных лодок класса Kilo

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Сигнальная ракета c российской подводной лодки класса Kilo обнаружена в Польше на одном из пляжей  Хельского полуострова Балтийского моря. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на tvn24.pl.

Как сообщается, группа людей обнаружила на пляже красный предмет, похожий на ракету,  с  надписями на русском языке. Впоследствии фото ракеты было выложено в соцсетях.

Спикер Третьей флотилии Морских сил Польши Радослав Пех объяснил, что это - сигнальная ракета, которая есть на вооружении подводных лодок класса Kilo. Таких ракет нет на вооружении Морского флота Польши.

"Ее можно применять в разных случаях: например, во время всплывания лодки на поверхность или в аварийной ситуации с целью показать другим морским судам место пребывания лодки", - уточнил Пех.

Фото: tvn24.pl

Российские подводные лодки  проектов 877 "Парус" и  636 "Варшавянка", которые находятся на вооружении Военно-морского флота РФ, в НАТО классифицируют как ПЛ класса Kilo.

Страны Балтии просят усилить дислоцированные на их территории батальоны ВВС НАТО военно-морскими силами.

4 апреля стало известно, что Вашингтон предоставит Латвии, Литве и Эстонии около $100 млн (81,4 млн евро, - ред.) "на закупку крупнокалиберных боеприпасов", а также порядка $70 млн (57 млн евро, - ред.) на программы подготовки военнослужащих и закупку оборудования. 

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Теги: сигнальная ракета
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