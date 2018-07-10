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10.07.2018, 09:29

NASA летит на Солнце: статус миссии - почти все готово к старту

NASA летит на Солнце: статус миссии - почти все готово к старту - Фото
Стоп-кадр из фильма "Пекло" Дэнни Бойла

Земляне хотят решить давнюю загадку: почему внешний слой атмосферы звезды намного горячее, чем ее поверхность - 1,7 млн и 5500 градусов соответственно

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В начале августа аэрокосмическое управление США отправится к Солнцу: во флоридском цехе NASA завершается сборка автоматической станции Parker Solar Probe (Солнечный зонд Паркер). В конце июня инженеры прикрыли ее аппаратную часть устойчивым к высоким температурам экраном.

Станция подберется к светилу ближе, чем какой-либо другой рукотворный объект.

Для изучения короны Солнца Рarker Solar Probe сблизится к ней на расстояние всего 6,2 млн км - практически зайдет в фотосферу.

Все фото ниже кликабельны:

Около Солнца станция габаритами 1х3х2.3 м будет находиться все время развернутой к звезде щитом - чтобы чувствительная в температурам аппаратная часть всегда была в его тени.

В самой критической точке траектории зонда поверхность щита разогреется почти до 1400 градусов по Цельсию. Если расчеты ученых верны, то при этом температура "железа" за экраном не должна будет превысить 30 градусов.

Максимальная скорость движения станции на краю солнечной короны составит около 725 тыс. км/ч.

Как рассказали в NASA, теплоотражающий щит зонда, который весит около 73 кг, является двухслойным углеродным композитом с пенным наполнителем внутри (97% объема - воздух). Он покрыт белой термостойкой краской.

При помощи зонда ученые хотят изучить плазму около звезды, структуру и динамику магнитных полей, измерить уровни испускаемой короной энергии и ускорение солнечного ветра. Кроме того, им интересно, какие механизмы создают, ускоряют и переносят энергетические частицы.

Это одна из самых дорогих миссий в научной истории NASA. Стоимость проекта - не менее $750 млн.

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Старт тяжелой версии ракеты-носителя Delta IV с 555-килограммовым солнечным зондом состоится 4 августа со стартовой площадки SLC-37 на мысе Канаверал в штате Флорида.

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Теги: nasa, наука, космос, солнце, зонд, parker solar probe
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