NASA пришлось усыпить один своих любимых телескопов

Телескоп Kepler (фото - nasa.gov)

commenthover

Kepler трудится с 2009 года

Реклама

Реклама

NASA объявило, что у космического телескопа Kepler, который занимается поиском экзопланет, заканчивается топливо. Об этом говорится на официальном сайте агентства.

Топлива настолько мало, что NASA, решило перевести Kepler в спящий режим на ближайшие несколько недель, чтобы сберечь топливо.

Пребывая в спящем режиме, телескоп не будет проводить научных наблюдений. Аппарату придется "переждать" до 2 августа и тогда передать данные, собранные в последний 51 день.

С 12 мая Kepler был сфокусирован на участке неба в направлении созвездия Рака - эту же область он наблюдал в 2015 году. Новые данные, полученные телескопом, как ожидается, помогут ученым подтвердить существование экзопланет, замеченных в ходе первого изучения региона, а также, возможно, обнаружить новых кандидатов.

Аппарат "разбудят" в начале августа. Если все пройдет удачно, Kepler возобновит наблюдения 6 августа, работая на оставшемся топливе.

Kepler запустили в 2009 году. В 2013 году аппарат вышел из строя, однако через год специалисты NASA смогли возобновить его работу. Телескоп обнаружил 2 650 подтвержденных экзопланет. Даже если Kepler завершит работу в ближайшее время, останется множество собранных им данных, которые ученым только предстоит проанализировать.

А марсоход Opportunity не выходит на связь уже несколько недель.