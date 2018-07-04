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04.07.2018, 13:10

"Не все хорошо": в РФ подростки провели акцию в защиту Сенцова

"Не все хорошо": в РФ подростки провели акцию в защиту Сенцова - Фото
Фото: Давид Френкель

Четверо подростков провели акцию у символа чемпионата, чтобы "привлечь внимание к тому, что внутри в России не все так хорошо"

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В Санкт-Петербурге 3 июля задержали четверых несовершеннолетних после акции протеста около стадиона, на котором проходят матчи чемпионата мира. Об этом сообщает Радио Свобода.

16-летняя девушка легла в окровавленном платье на постамент, на котором стоит символ чемпионата. 

"Мы хотели привлечь внимание к тому, что, чтобы не показывали иностранцам, внутри у нас не все так хорошо и красиво", - сказала девушка.

По ее словам, акция должна была напомнить и про голодовку украинского режиссера Олега Сенцова

Подростков отправили в отделение полиции, одной из задержанных вызывали скорую.

В день открытия чемпионата в центре Москвы задержали британского борца за права ЛГБТ-сообщества Питера Тэтчелла, который проводил одиночную акцию.

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Теги: Россия, акция протеста, несовершеннолетние, подростки, санкт-петербург
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