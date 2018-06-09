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09.06.2018, 10:08

Новые столкновение в Секторе Газа: трое погибших, ранен фотограф

Новые столкновение в Секторе Газа: трое погибших, ранен фотограф - Фото
Фото: Getty Images

В результате нового столкновения на границе Сектора Газа и Израиля погибли три человека, фотожурналист AFP получил ранения

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На границе Израиля и Сектора Газа произошли новые столкновения. Погибли трое палестинцев, 92 человека получили ранения, передает The Independent.

Ранение получил также фотокорреспондент AFP, на котором был жилет с надписью "Пресса". В Газе в этом обвинили израильских военных, Израиль пока никак не прокомментировал обвинение. 

В среду,13 июня, Совет безопасности ООН собирается на срочное заседание по ситуации в Секторе Газа.

Всего с 30 марта, когда в регионе начались столкновения, погибли по меньшей мере 122 человек. 

Конфликт обострился, когда 14 мая США официально открыли свое посольство в Иерусалиме, несмотря на критическую реакцию мирового сообщества и протесты палестинцев на границе сектора Газы с Израилем.

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Теги: Израиль, ранения, сектор газа, фотограф, столкновения
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