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02.07.2018, 18:00

ООН обвинила Асада и Путина в новой волне беженцев - Reuters

ООН обвинила Асада и Путина в новой волне беженцев - Reuters - Фото
Фото: скриншот с видео

Число перемещенных лиц на юге Сирии превысило 270 тысяч человек

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Из-за наступления союзных войск Башара Асада в Сирии количество людей, вынужденных покинуть свои дома на юго-западе страны, возросло до 270 тысяч человек. Об этом сообщил иорданский представитель ООН по делам беженцев Мохаммад Хаваре, передает Reuters.

Согласно сообщению, ООН заявила, что на прошлой неделе 160 тысячам человек пришлось бежать от тяжелых бомбардировок во время эскалации конфликта. 

"Наше последнее обновление показывает, что число перемещенных лиц на юге Сирии превысило 270 тысяч человек", - сказал Хаваре.

Также он предупредил о гуманитарной катастрофе на юго-западе Сирии, вызванной наступлением поддерживаемой Россией правительственной армии.

Отмечается, что Иордания, которая приняла более полумиллиона перемещенных сирийцев с начала войны, и Израиль заявили, что не откроют границы для беженцев. В свою очередь, Иордания проведет переговоры с Кремлем о прекращении наступления.

21 июня армия режима президента Сирии Башара Асада при поддержке РФ начала наступление на подконтрольные повстанцам районы на юго-западе Сирии. Это повлекло массовое бегство мирного населения.  

26 июня сирийская армия взяла под контроль район Лаха в северо-западной провинции Дераа.

27 июня ООН заявила, что полномасштабная военная операция на юго-западе Сирии может повлиять на население и район таким же образом, как битвы за восточную Гуту и Алеппо вместе взятые. 

 

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Теги: войска Асада, Россия, ООН, Сирия, башар асад, беженцы, мигранты
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