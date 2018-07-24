Отравление Новичком: Роули вспомнил, откуда взялся флакон с ядом

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Дон Стерджесс получила дозу в десять раз большую, чем Скрипали

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Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом Новичок в Эймсбери, подарил бутылку с ядом своей партнерше Дон Стерджесс, полагая, что это духи. Об этом он рассказал в интервью The Sun.

Роули вспомнил "косметическую бутылку", которую он подарил Стерджесс.

"Я помню, что нашел косметическую бутылку, подобрал ее и подарил Дон. Я очень расстроен из-за того, что с ней произошло, это ужасно и шокирующее. Я все еще лечился, когда мне сказали, что она умерла. Я не думал, что смогу оправиться", - сказал Роули.

Следствие считает, что организаторы покушения на Сергея и Юлию Скрипалей. использовали бутылку для духов с "Новичком", чтобы распылить его на дверную ручку дома в Солсбери в марте. Затем они выбросили бутылку и вылетели из страны.

Через четыре месяца тот же флакон нашли 44-летняя Дон Стерджесс и ее партнер Чарли Роули. Стерджесс умерла 8 июля в результате воздействия Новичка, Роули находился в больнице, но на прошлой неделе его выписали. Предполагается, что Стерджесс побрызгала из флакона на кожу, думая, что это духи, и получила дозу в десять раз большую, чем Скрипали.