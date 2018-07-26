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26.07.2018, 21:52

Полиция ОАЭ показала как нашла украденный алмаз за $20 млн: видео

Полиция ОАЭ показала как нашла украденный алмаз за $20 млн: видео - Фото
Фото: скриншот видео

Похищенный голубой бриллиант нашли на Шри-Ланке

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Полиция Дубая обнаружила редкий голубой бриллиант стоимостью $20 млн, который был похищен ранее из хранилища одной из компаний и отправлен на Шри-Ланку. Об этом сообщает Gulf News.

В ходе масштабной операции дубайская полиция проанализировала тысячи часов видеосъемки с камер наблюдения, допросила более ста человек и, наконец, обнаружила драгоценный голубой бриллиант, который был отправлен на Шри-Ланку в коробке из-под обуви.

Похищение драгоценного камня произошло 25 мая этого года. Бриллиант украл один из сотрудников компании. Он и его сообщник арестованы.

17 июля сообщалось, что исследовав недра при помощи звуковых волн, ученые выяснили, что глубоко под поверхностью Земли есть огромные запасы алмазов: суммарный вес распределенных в земной коре кристаллов этого минерала оценивается в 1 петатонну, то есть 1.000.000.000.000.000 тонн.

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Теги: оаэ, алмаз, похищение, бриллиант
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