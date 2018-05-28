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28.05.2018, 10:49

Польша предлагает разместить у себя бронетанковую дивизию США

Польша предлагает разместить у себя бронетанковую дивизию США - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Главная цель предложения Варшавы - "сдерживание усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе"

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Министерство обороны Польши предлагает США разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию, сообщает Радио Свобода.

На создание американской военной базы Варшава готова выделить до $2-х млрд.

Соответствующий документ Минобороны Польши называется "Предложение о постоянном присутствии США в Польше". В нем говорится, что главная цель предложения - "сдерживание усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе". Сообщается, что базу могут разместить в так называемом Сувалкском коридоре, соединяющем Польшу со странами Балтии.

27 мая министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что отношения между НАТО и Россией остаются в глубоком кризисе из-за агрессивной позиции Москвы.

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Теги: Россия, США, польша, бронетанковая дивизия, американская дивизия
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