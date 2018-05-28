Польша предлагает разместить у себя бронетанковую дивизию США

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Главная цель предложения Варшавы - "сдерживание усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе"

Реклама

Реклама

Министерство обороны Польши предлагает США разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию, сообщает Радио Свобода.

На создание американской военной базы Варшава готова выделить до $2-х млрд.

Соответствующий документ Минобороны Польши называется "Предложение о постоянном присутствии США в Польше". В нем говорится, что главная цель предложения - "сдерживание усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе". Сообщается, что базу могут разместить в так называемом Сувалкском коридоре, соединяющем Польшу со странами Балтии.

27 мая министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что отношения между НАТО и Россией остаются в глубоком кризисе из-за агрессивной позиции Москвы.