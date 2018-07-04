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04.07.2018, 12:27

Польские власти напомнили в ЕС, чем война в Украине грозит Европе

Польские власти напомнили в ЕС, чем война в Украине грозит Европе - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая в Европарламенте, перечислил нынешние вызовы выживанию Евросоюза

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То, что путинская Россия делает в Украине, является одной из основных угроз безопасности Европейского Союза. Такой тезис, который часто приводят украинские топ-чиновники на выступлениях за рубежом, озвучил в зале Европарламента глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ.

"Уже нескольких лет Евросоюз противостоит многим сложным кризисам. Речь идет о кризисе в банковой сфере, в еврозоне, миграционном кризисе, Brexit, а также о российской агрессии", - перечислил польский премьер.

По мнению Моравецкого, единая Европа нуждается в защите от растущих угроз из-за российской гибридной войны в Украине, интервенции РФ в Сирии, терроризма, а также событий в британском Солсбери.

"То, что Россия сделала в Украине, грозит безопасностной архитектуре Восточной Европе и имеет целью дестабилизировать Запад", - подчеркнул премьер Польши.

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Ранее Моравецкий заявил, что российский проект нового газопровода Северный поток-2 - "оружие гибридной войны Москвы против энергетического сектора Европы", которое Кремль намерен использовать для подрыва солидарности ЕС и НАТО.

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Теги: Матеуш Моравецкий, польша, евросоюз, война в донбассе, угроза
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