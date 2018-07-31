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31.07.2018, 11:25

После слухов об инсульте Лукашенко не видели уже несколько дней

После слухов об инсульте Лукашенко не видели уже несколько дней - Фото
Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

На белТВ президента страны лишь несколько раз упомянули в сюжете о дорожном строительстве, пишет Радио Свобода

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После появления слухов об инсульте у президента Беларуси Александра Лукашенко его перестали показывать на местном телевидении. Это заметили журналисты белорусского филиала Радио Свобода.

"Свобода подсчитала, сколько раз на БТ показали Лукашенко после слухов о его инсульте. Результат: 0", - пишет агентство.

Белорусского лидера лишь несколько раз упомянули в сюжете о дорожном строительстве и контроле главы государства над ним.

Таким образом, уточняют журналисты, на публике Лукашенко не видели с 28 июля - прошлой субботы. Именно в этот день пошли слухи об инсульте. 

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26 июля он должен был приехать в Гомель, но визит не состоялся. Первым об этом сообщил российский Telegram-канал "Незигарь", который специализируется на политических инсайдах: "В Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии". Вчера, 30 июля, пресс-секретарь Лукашенко опровергла эту информацию, назвав ее "бредом".

Лукашенко 24-й год находится у руля в Беларуси: к власти он пришел сорокалетним в 1994 году.

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Теги: александр лукашенко, слухи, диабет, инсульт, болезнь
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