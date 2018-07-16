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16.07.2018, 07:58

Последнему непальскому танцующему медведю нашли дом

Последнему непальскому танцующему медведю нашли дом - Фото
Фото: livekindly.co

Последнюю пару танцующих медведей спасли от уличных артистов в декабре прошлого года и самка умерла спустя неделю

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Последнему в мире непальскому танцующему медведю нашли приют в Индии - зоозащитники опасались за его безопасность после смерти последней самки. Об этом сообщает Asia Pacific Daily.

19-летний Рангила теперь будет в приюте для животных Wildlife SOS в индийском городе Агра, куда его перевезли за 30 часов. 

После карантина медведя начнут социализировать. 

Рангила - один из двух медведей, который спасли в Непале в декабре прошлого года. Их использовали уличные артисты для развлечения. Пару перевели в зоопарк, но самка умерла спустя неделю. Зоозащитники говорили, что в зоопарке у них были слишком тесные клетки. 

Танцующих медведей в Непале запретили в 1973 году, но они встречались до сих пор. Их тренировали для развлечения людей - чтобы они танцевали на задних лапах, а некоторым протыкали морды, чтобы управлять ими, как марионетками. 

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Теги: Индия, непал, медведь, танцующий медведь
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