Последнему непальскому танцующему медведю нашли дом

Фото: livekindly.co

commenthover

Последнюю пару танцующих медведей спасли от уличных артистов в декабре прошлого года и самка умерла спустя неделю

Реклама

Реклама

Последнему в мире непальскому танцующему медведю нашли приют в Индии - зоозащитники опасались за его безопасность после смерти последней самки. Об этом сообщает Asia Pacific Daily.

19-летний Рангила теперь будет в приюте для животных Wildlife SOS в индийском городе Агра, куда его перевезли за 30 часов.

После карантина медведя начнут социализировать.

Рангила - один из двух медведей, который спасли в Непале в декабре прошлого года. Их использовали уличные артисты для развлечения. Пару перевели в зоопарк, но самка умерла спустя неделю. Зоозащитники говорили, что в зоопарке у них были слишком тесные клетки.

Танцующих медведей в Непале запретили в 1973 году, но они встречались до сих пор. Их тренировали для развлечения людей - чтобы они танцевали на задних лапах, а некоторым протыкали морды, чтобы управлять ими, как марионетками.