Последнему непальскому танцующему медведю нашли дом

Последнему в мире непальскому танцующему медведю нашли приют в Индии - зоозащитники опасались за его безопасность после смерти последней самки. Об этом сообщает Asia Pacific Daily.
19-летний Рангила теперь будет в приюте для животных Wildlife SOS в индийском городе Агра, куда его перевезли за 30 часов.
После карантина медведя начнут социализировать.
Рангила - один из двух медведей, который спасли в Непале в декабре прошлого года. Их использовали уличные артисты для развлечения. Пару перевели в зоопарк, но самка умерла спустя неделю. Зоозащитники говорили, что в зоопарке у них были слишком тесные клетки.
Танцующих медведей в Непале запретили в 1973 году, но они встречались до сих пор. Их тренировали для развлечения людей - чтобы они танцевали на задних лапах, а некоторым протыкали морды, чтобы управлять ими, как марионетками.