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20.07.2018, 19:55

Пострадавший от отравления Новичком британец выписан из больницы

Пострадавший от отравления Новичком британец выписан из больницы - Фото
Чарльз Роули Фото: Facebook

В больнице Солсбери сказали, что это "очень важный этап в его выздоровлении"

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Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом Новичок британец Чарли Роули выписан из больницы через три недели после госпитализации. Об этом сообщает ВВС.

В больнице Солсбери сказали, что это "очень важный этап в его выздоровлении".

30 июня 2018 года на южной окраине городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась Новичком. 10 июля Стерджесс скончалась

В доме Чарли Роули обнаружили бутылку с этим нервно-паралитическим веществом. 14 июля Мэтью Роули уточнил, что Новичок находился во флаконеот духов.

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Теги: Солсбери, Новичок, отравление, больница, чарльз роули
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