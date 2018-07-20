Пострадавший от отравления Новичком британец выписан из больницы

Чарльз Роули Фото: Facebook

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В больнице Солсбери сказали, что это "очень важный этап в его выздоровлении"

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Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом Новичок британец Чарли Роули выписан из больницы через три недели после госпитализации. Об этом сообщает ВВС.

В больнице Солсбери сказали, что это "очень важный этап в его выздоровлении".

30 июня 2018 года на южной окраине городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась Новичком. 10 июля Стерджесс скончалась.

В доме Чарли Роули обнаружили бутылку с этим нервно-паралитическим веществом. 14 июля Мэтью Роули уточнил, что Новичок находился во флаконеот духов.