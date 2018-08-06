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06.08.2018, 09:46

Премьер Японии захотел лично встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер Японии захотел лично встретиться с Ким Чен Ыном - Фото
Синдзо Абэ (фото - Chatham House)

Премьер Японии Абэ считает, что может в диалоге с лидером КНДР решить ядерный вопрос

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии к годовщине трагедии в Хиросиме выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает AFP

Абэ сказал, что хотел бы построить новые отношения между Северной Кореей и Японией. Но прежде в диалоге он намерен решить ядерный и ракетный вопросы. 

На Японии лежит ответственность соединить пропасть между ядерными и неядерными государствами, считает премьер.

Ранее СМИ сообщили, что в КНДР создают группу для налаживания диалога с Японией. 

4 августа на встрече министров США, Япония и Южная Корея согласовали дальнейшее давление на КНДР.

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Теги: япония, северная корея, ядерное оружие, диалог
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