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08.08.2018, 07:59

Ракета истребителя НАТО могла улететь в Россию - ВВС Эстонии

Ракета истребителя НАТО могла улететь в Россию - ВВС Эстонии - Фото
Фото: postimees.ee

В Эстонии считают, что Россия "не поверила бы" в то, что ракету выпустили случайно, если бы она полетела в их направлении

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Ошибочно выпущенная с испанского истребителя ракета в худшем случае могла вылететь за восточную границу Эстонии - в российское воздушное пространство. Об этом сказал командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, передает Postimees.

Радиус полета ракеты составляет 100 километров и ее выстрелили в северном направлении. По словам Валге, если бы ракета улетела на восток, то могла бы попасть в Печоры на территории РФ или по ту сторону Чудского озера. 

"Русские не поверили бы, что речь идет о несчастном случае. Из этого русские устроили бы большой скандал", - сказал руководитель института внутренней безопасности Академии внутренних дел Эстонии Эркки Коорт.

7 августа на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". При ошибочном запуске у ракеты должен был активироваться режим саморазрушения, который обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд приземлился на землю.

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Теги: Россия, испания, ракета, эстония
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