Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.08.2018, 16:30

Рейтинг Путина упал до минимума с 2013 года - ФОМ

Рейтинг Путина упал до минимума с 2013 года - ФОМ - Фото
Владимир Путин (фото - Getty Images)

По данным опроса фонда Общественное мнение, только 45% россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

Реклама
Реклама

За действующего президента России Владимира Путина готовы проголосовать 45% россиян. Об этом говорится в результатах опроса, который провел фонд Общественное мнение (ФОМ) 4-5 августа.

Это самый низкий рейтинг Путина с 2013 года.

С конца 2016 по июнь 2018 года рейтинг не опускался ниже 60%.

Респондентам задавался вопрос: "Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента РФ. Скажите, пожалуйста, как, за кого из кандидатов Вы бы проголосовали?". Можно было выбрать только один вариант ответа.

Рейтинг доверия Путину также снизился. Так, на вопрос "Вы доверяете или не доверяете В. Путину?" вариант ответа "безусловно доверяю" выбрали только 24% опрошенных, тогда как в марте этого года - 43%.

Вариант "Безусловно не доверяю" выбрало 17% респондентов. С 2015 по май 2018 года этот показатель не поднимался выше 10%.

Ранее сообщалось, что помощник российского президента предложил Путину пополнить бюджет на полтриллиона рублей за счет доходов крупнейших горно-металлургических и химических компаний.

До этого Путин одобрил повышения НДС в России до 20%.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, владимир путин, рейтинг, опрос, ФОМ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря
Политика Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря
Ложные сведения о Сенцове могли дать в колонии - Денисова
Политика Ложные сведения о Сенцове могли дать в колонии - Денисова
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 