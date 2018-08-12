Рейтинг Путина упал до минимума с 2013 года - ФОМ

Владимир Путин (фото - Getty Images)

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По данным опроса фонда Общественное мнение, только 45% россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

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За действующего президента России Владимира Путина готовы проголосовать 45% россиян. Об этом говорится в результатах опроса, который провел фонд Общественное мнение (ФОМ) 4-5 августа.

Это самый низкий рейтинг Путина с 2013 года.

С конца 2016 по июнь 2018 года рейтинг не опускался ниже 60%.

Респондентам задавался вопрос: "Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента РФ. Скажите, пожалуйста, как, за кого из кандидатов Вы бы проголосовали?". Можно было выбрать только один вариант ответа.

Рейтинг доверия Путину также снизился. Так, на вопрос "Вы доверяете или не доверяете В. Путину?" вариант ответа "безусловно доверяю" выбрали только 24% опрошенных, тогда как в марте этого года - 43%.

Вариант "Безусловно не доверяю" выбрало 17% респондентов. С 2015 по май 2018 года этот показатель не поднимался выше 10%.

Ранее сообщалось, что помощник российского президента предложил Путину пополнить бюджет на полтриллиона рублей за счет доходов крупнейших горно-металлургических и химических компаний.

До этого Путин одобрил повышения НДС в России до 20%.