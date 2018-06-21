Россия хотела бы видеть президентом Клинтон, а не меня - Трамп

По мнению американского лидера Дональда Трампа, спустя полтора года его президентства Москва хотела бы видеть президентом США Хиллари Клинтон, которая проиграла республиканцу на скандальных выборах 2016 года. Такие соображения он озвучил в эмоциональной речи перед сторонниками в Дулуте (штат Миннесота).
Трамп начал с того, что был бы не прочь "наладить отношения" с Россией, но Москва якобы разочарована тем, что именно он пришел к власти в США.
"Я вам кое-что скажу: мы хотим поладить с Россией. Но она смотрит и говорит: "Черт, лучше бы она (Клинтон, - ред.) победила на выборах" <...> Мы сделали много всего, в том числе (ввели) санкции, с которыми они хотят состязаться... Теперь русские оглядываются в прошлое и думают: "Знаешь, лучше бы жуликоватая Хиллари выиграла - это было бы лучше для России", - рассказал президент США в эфире канала Fox News.
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После этого Трамп резко закрыл тему и посоветовал людям "выбрать больше республиканцев, чтобы мы могли выполнить все, о чем я говорю".
Высказывания о России - с 49 минуты видеозаписи.
В Кремле надеются, что во время июльской поездки в Европу Трамп может встретиться в Вене с коллегой из РФ Владимиром Путиным.