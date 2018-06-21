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21.06.2018, 08:59

Россия хотела бы видеть президентом Клинтон, а не меня - Трамп

Россия хотела бы видеть президентом Клинтон, а не меня - Трамп - Фото
Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи выступления в Миннесоте)

Американский президент заверил, что хотел бы "наладить отношения" с Москвой

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По мнению американского лидера Дональда Трампа, спустя полтора года его президентства Москва хотела бы видеть президентом США Хиллари Клинтон, которая проиграла республиканцу на скандальных выборах 2016 года. Такие соображения он озвучил в эмоциональной речи перед сторонниками в Дулуте (штат Миннесота).

Трамп начал с того, что был бы не прочь "наладить отношения" с Россией, но Москва якобы разочарована тем, что именно он пришел к власти в США.

"Я вам кое-что скажу: мы хотим поладить с Россией. Но она смотрит и говорит: "Черт, лучше бы она (Клинтон, - ред.) победила на выборах" <...> Мы сделали много всего, в том числе (ввели) санкции, с которыми они хотят состязаться... Теперь русские оглядываются в прошлое и думают: "Знаешь, лучше бы жуликоватая Хиллари выиграла - это было бы лучше для России", - рассказал президент США в эфире канала Fox News.

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После этого Трамп резко закрыл тему и посоветовал людям "выбрать больше республиканцев, чтобы мы могли выполнить все, о чем я говорю".

Высказывания о России - с 49 минуты видеозаписи.

В Кремле надеются, что во время июльской поездки в Европу Трамп может встретиться в Вене с коллегой из РФ Владимиром Путиным.

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Теги: агрессия России, санкции, дональд трамп, геополитика, отношения
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