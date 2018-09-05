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05.09.2018, 09:38

С Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения в домогательстве

С Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения в домогательстве - Фото
Стивен Сигал и Кевин Спейси (фото - Getty Images)

Суд отказался выдвигать обвинения по делам, которые датируются началом 90-х из-за их срока давности

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Американским актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу не будут выдвигать обвинения в сексуальном насилии из-за их срока давности. Об этом сообщает портал TMZ.

Суд Лос-Анджелеса отказался выдвигать обвинения по их делам, потому что инциденты имели место в начале 90-х, больше 25 лет назад. 

В случае со Спейси речь идет об инциденте, который произошел в 1992 году, а с Сигалом - в 1993. 

Против Кевина Спейси все еще идет расследование из-за новых случаев сексуального насилия, в том числе и в Великобритании. В целом более 30 мужчин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны актера.

Подробности дела Сигала неизвестны - о том, что окружная прокуратура Лос-Анджелеса ведет расследование стало известно после того, как он получил работу в МИД РФ. 

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Теги: обвинение, сексуальное насилие, кевин спейси, стивен сигал
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