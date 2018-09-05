С Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения в домогательстве

Стивен Сигал и Кевин Спейси (фото - Getty Images)

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Суд отказался выдвигать обвинения по делам, которые датируются началом 90-х из-за их срока давности

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Американским актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу не будут выдвигать обвинения в сексуальном насилии из-за их срока давности. Об этом сообщает портал TMZ.

Суд Лос-Анджелеса отказался выдвигать обвинения по их делам, потому что инциденты имели место в начале 90-х, больше 25 лет назад.

В случае со Спейси речь идет об инциденте, который произошел в 1992 году, а с Сигалом - в 1993.

Против Кевина Спейси все еще идет расследование из-за новых случаев сексуального насилия, в том числе и в Великобритании. В целом более 30 мужчин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны актера.

Подробности дела Сигала неизвестны - о том, что окружная прокуратура Лос-Анджелеса ведет расследование стало известно после того, как он получил работу в МИД РФ.