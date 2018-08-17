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17.08.2018, 11:34

Самолет из Египта экстренно сел на Крите в сопровождении F-16

Самолет из Египта экстренно сел на Крите в сопровождении F-16 - Фото
Фото: zarpanews.gr

При посадке из-за сообщение об угрозе теракта Boeing 757-300 авиакомпании Condor Airlines сопровождали два F-16, на борту находился 281 человек

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В аэропорту Ханья на греческом острове Крит совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 757−300 немецкой авиакомпании Condor, летевший из Египта в Германию. Об этом сказано в Twitter авиакомпании.  

"Самолет благополучно приземлился, а пассажиры и экипаж размещаются в отелях в Ханье. Полет продолжится, как планируется, завтра утром. Мы приносим свои извинения нашим пассажирам за доставленные неудобства и заверяем, что безопасность пассажиров и экипажа для нас всегда на первом месте", - сказано в сообщении.

По данным портала Keep Talking Greece, по неподтвержденной информации, борт приземлился из-за того, что на борту лайнера в одном из туалетов нашли записку со словом Бомба на английском языке, после чего командир связался с наземными службами и запросил экстренную посадку.

Телеканал Skai уточняет, что на борту находились 270 пассажиров. По данным КТG, из самолета эвакуирован 281 человек. Лайнер следовал рейсом DE69 из Хургады в Дюссельдорф.

Отмечается, что сел самолет в изолированной части аэропорта в Ханье вбилизи американской военно-воздушной базы Суда, его сопровождали два истребителя F-16. 

По данным СМИ, в готовность были приведены пожарные службы, спецслужбы обследовали лайнер и багаж пассажиров.  

Фото: zarpanews.gr

Ранее сегодня, 17 августа, сообщалось, что Boeing авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Манилы на Филиппинах, потеряв двигатель.

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Теги: угроза террористического акта, Египет, самолет, боинг, бомба, крит, ханья
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