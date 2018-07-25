Масштабный теракт на рынке в Сирии: 38 погибших - фото

Фото: SANA﻿

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Террористов было трое: один подорвал себя, двоих ликвидировали до теракта

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Террорист-смертник подорвал себя в городе Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на государственные СМИ и наблюдателей.

Согласно сообщению, взрыв произошел в районе рынка в центре города, расположенном вблизи границы с Иорданией.

Группа мониторинга Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что по меньшей мере 38 человек погибли и еще минимум 37 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Кроме того, еще два подрывника были уничтожены прежде чем успели активировать взрывное устройство.

Reuters пишет со ссылкой на государственное телевидение, что нападений, в результате которых убиты по меньшей мере 38 и ранены 37 человек, было несколько - в Эс-Сувейде и в селах к северо-востоку от города.

Государственное информационное агентство SANA сообщило, что жители расположенной неподалеку от города Дума деревне ликвидировали четверых боевиков, пытавшихся напасть на населенный пункт.

Фото 18+

Фото: SANA

22 июля Госдеп заявил, что Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Хельсинки 16 июля обвинил Москву в нарушении договоренностей по Сирии.