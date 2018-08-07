Секс-игрушка привела к сбою в работе терминала аэропорта Берлина

Фото: скриншот с видео

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Полиция сообщила о закрытии части терминала D, попросив пассажиров некоторое время подождать на улице

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Часть терминала D аэропорта Берлин-Шенефельд сегодня была закрыта из-за того, что в багаже пассажира обнаружили подозрительный предмет, впоследствии оказавшийся секс-игрушкой. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Происшествие произошло сегодня утром во время контроля багажа в аэропорту.

Полиция сообщила о закрытии части терминала D, попросив пассажиров некоторое время подождать на улице.

Через час немецкие правоохранители отменили тревогу, заявив, что причиной задержки в работе терминала была секс-игрушка в багаже одного из пассажиров.

Сегодня из аэропорта Франкфурта-на-Майне эвакуировали людей и отменили около 50 рейсов. Представитель федеральной полиции сообщил, что человек прошел через пост зоны безопасности без осмотра и исчез.