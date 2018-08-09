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09.08.2018, 20:39

Северная Корея обратилась к США в ультимативной форме

Северная Корея обратилась к США в ультимативной форме - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписывают совместный документ (фото - twitter.com/StateDept)

Пхеньян обижается на продолжение санкционной политики со стороны Вашингтона

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КНДР обвинила США в продолжении политики международных санкций несмотря на шаги доброй воли со стороны Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНДР.

"Пока США придерживается устаревших сценариев, которых придерживались все предыдущие администрации и не смогли с их помощью достичь успеха, нельзя ожидать прогресса в реализации совместного заявления, включая денуклеаризации КНДР", - говорится в заявлении.

В Пхеньяне заверили, что стремятся воплощать широкое соглашение, достигнутое в ходе встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

МИД КНДР заявил, что страна прекратила испытания ракет и демонтировала "ядерные испытательные площадки", однако США продолжают настаивать в первую очередь на денуклеаризации.

"США ответили на наши ожидания подстрекательством к международным санкциям и давлению на КНДР. Соединенные Штаты пытаются найти повод для ужесточения санкций против КНДР", - заявили в Северной Корее.

7 августа советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, ослабление санкций только за то, что Пхеньян что-то пообещал, даже не рассматривается. Он отметил, что США продолжат осуществлять максимальное давление на Северную Корею, пока не будет реализован процесс денуклеаризации.

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Теги: кндр, денуклеаризация, санкции
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