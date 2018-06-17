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17.06.2018, 17:11

Шпионский скандал в Австрии: Вена требует объяснений от Берлина

Шпионский скандал в Австрии: Вена требует объяснений от Берлина - Фото
Себастьян Курц (фото - LIGA.net)

Канцлер и президент Австрии заявляют о многолетнем шпионаже со стороны Германии на австрийской территории

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Австрия требует от Герании объяснений по поводу шпионской деятельности на протяжении многих лет со стороны немецкой Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Об этом заявили президент Австрии Александер ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что австрийский журнал Profil и газета Der Standard в субботу обнародовали информацию о том, что BND занималась шпионажем на территории Австрии с 1999 по 2006 год за учреждениями, фирмами, международным организациями и посольствами, расположенными в Вене.

По данным издания, немецкие спецслужбы следили за почти двумя тысячами стационарных телефонных номеров, факсов, номеров мобильной связи, адресов электронной почты на территории Австрии.

Отмечается, что ФРГ следила за ОБСЕ, ОПЕК и МАГАТЭ, штаб-квартиры которых расположены в Вене, а также за подразделениями ООН, 75 посольствами. Кроме того слежка велась по ряду подозреваемых в терроризме лиц и торговцев оружием.

"Масштаб слежения был грандиозным", - заявил Курц на совместной с Ван дер Белленом пресс-конференции.

По словам президента Австрии, "шпионаж за дружественными странами является не только нетипичным и нежелательным, но и неприемлемым".

Сообщается, что Вена ожидает информацию от Берлина о том, за кем именно велась слежка, а также когда она была прекращена и была ли прекращена.

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Теги: Себастья Курц, Германия, ФРГ, австрия, шпионаж, канцлер Австрии
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