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02.06.2018, 18:53

СМИ: Саудовская Аравия грозит Катару войной за покупку у РФ С-400

СМИ: Саудовская Аравия грозит Катару войной за покупку у РФ С-400 - Фото
Средний Восток Фото: iStock/Global Images Ukraine

Саудовский король обратился к президенту Франции с просьбой помешать сделке между Дохой и Кремлем

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Саудовская Аравия грозит Катару проведением военной операции, если Доха купит российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой оказать давление на Катар, чтобы помешать сделке между Москвой и Дохой.

Отмечается, что по мнению Эр-Риярда, появление в Катаре С-400 повлияет на безопасность в регионе и приведет к эскалации конфликта.

"Королевство будет готово принять все необходимые меры для ликвидации этих систем обороны, включая военные действия", - заявил король Салман.

Издание пишет, что в МИД Франции не стали комментировать информацию о наличии письме, власти Саудовской Аравии также ничего не ответили.

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Теги: Эммануэль Макрон, Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, с-400, саудовская аравия, Катар
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