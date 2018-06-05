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05.06.2018, 20:05

Смоленская катастрофа: на теле одной из жертв - следы взрывчатки

Смоленская катастрофа: на теле одной из жертв - следы взрывчатки - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Взрывчатые материалы обнаружены также на фрагментах корпуса

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Детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки. Об этом говорится в заявлении правительственной подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, передает rmf24.pl.

Исследования проводились с помощью спецустройствами, в том числе, хроматографическим методом, подчеркивается в заявлении.

По информации подкомиссии, изучение доказательств, касающихся обнаружения взрывчатых материалов на месте катастрофы самолета экс-президента Леха Качиньского, завершено.

Комиссия также сообщила, что не имеет информации и доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых материалов на земле, на месте катастрофы.

Правительственная подкомиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы, созданная при Минобороны Польши, возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий она рассматривает взрыв на борту самолета, который произошел еще до столкновения с землей. В январе этого года члены комиссии сообщили, что причиной катастрофы стала серия взрывов - в крыле, слоте и центроплане самолета. Это подтвердил анализ механизма удара двери о землю.

Правительственный самолет Ту-154М, на котором представители польской политической и военной элиты включая президентскую чету Леха и Марии Качиньских направлялись в честь 70-й годовщины Катынской трагедии, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

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Теги: смоленская катастрофа, польша
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