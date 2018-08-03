Спецслужбы Эстонии: Яндекс.Такси сливает данные в РФ

Фото: andextaxi.com.ua

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В центре кибербезопасности Эстонии отметили, что следует быть осторожными со своими данными при использовании приложения Яндекс.Такси

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В Эстонии полиция безопасности советует при использовании приложения Яндекс.Такси учитывать, что собранная с помощью приложения информация отправляется в российские серверы. Об этом сообщает Postimees.

"В России, в серверы которой идет информация, не действуют требования Европейского союза о защите данных", - сказал глава бюро полиции безопасности Андрес Кахар.

Сервис онлайн-заказа такси начал свою деятельность в Эстонии в этом году.

В понедельник, 30 июля, центр кибербезопасности Литвы призвал не пользоваться Яндекс. Такси, отметив, что его можно использовать для незаконного сбора и хранения данных.

Министерство обороны Эстонии подчеркивает, что приложение Яндекс.Такси запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальной информации и разрешение использовать функции устройства - возможность активировать камеру или микрофон, управлять доступом к беспроводной сети, а позднейшие версии программы могут увеличить количество требуемых доступов к функциям.

Как сообщили в центре кибербезопасности, приложение Яндекс. Такси тщательно проанализировали и, поскольку уверенности в его безопасности не было, посоветовали людям им не пользоваться.

Руководитель подразделения CERT-EE департамента государственной инфосистемы Тыну Таммер заявил, что ведомство никому не запрещает использовать приложение для вызова такси, в том числе служащим госучреждений.

"Однако следует быть осторожными со своими данными при использовании того или другого приложения", - сказал Таммер.

Инспекция по защите данных советует читать условия пользования, прежде чем давать согласие на использование данных и начинать пользоваться приложением.

8 февраля 2018 года Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов.