Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.08.2018, 06:45

Спецслужбы Эстонии: Яндекс.Такси сливает данные в РФ

Спецслужбы Эстонии: Яндекс.Такси сливает данные в РФ - Фото
Фото: andextaxi.com.ua

В центре кибербезопасности Эстонии отметили, что следует быть осторожными со своими данными при использовании приложения Яндекс.Такси

Реклама
Реклама

В Эстонии полиция безопасности советует при использовании приложения Яндекс.Такси учитывать, что собранная с помощью приложения информация отправляется в российские серверы. Об этом сообщает Postimees.

"В России, в серверы которой идет информация, не действуют требования Европейского союза о защите данных", - сказал глава бюро полиции безопасности Андрес Кахар.

Сервис онлайн-заказа такси начал свою деятельность в Эстонии в этом году.

В понедельник, 30 июля, центр кибербезопасности Литвы призвал не пользоваться Яндекс. Такси, отметив, что его можно использовать для незаконного сбора и хранения данных.

Министерство обороны Эстонии подчеркивает, что приложение Яндекс.Такси запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальной информации и разрешение использовать функции устройства - возможность активировать камеру или микрофон, управлять доступом к беспроводной сети, а позднейшие версии программы могут увеличить количество требуемых доступов к функциям.

Как сообщили в центре кибербезопасности, приложение Яндекс. Такси тщательно проанализировали и, поскольку уверенности в его безопасности не было, посоветовали людям им не пользоваться.

Руководитель подразделения CERT-EE департамента государственной инфосистемы Тыну Таммер заявил, что ведомство никому не запрещает использовать приложение для вызова такси, в том числе служащим госучреждений.

"Однако следует быть осторожными со своими данными при использовании того или другого приложения", - сказал Таммер.

Инспекция по защите данных советует читать условия пользования, прежде чем давать согласие на использование данных и начинать пользоваться приложением.

8 февраля 2018 года Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов.

 

 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Яндекс.Такси, рф, данные
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Спецслужбы США создали отдел по борьбе с кибератаками из России
Мир Спецслужбы США создали отдел по борьбе с кибератаками из России
Минюст США не исключает новых российских кибератак
Мир Минюст США не исключает новых российских кибератак
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 