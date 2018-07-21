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21.07.2018, 19:16

США готовы снять санкции с российского производителя алюминия

США готовы снять санкции с российского производителя алюминия - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США не хотят выводить Rusal (РусАл) из бизнеса

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Министерство финансов США готово снять санкции с российского производителя алюминия – компании Rusal (РусАл). Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин в интервью Reuters.

"Компания обратилась к нам по некоторым вопросам исключения из списка", - сказал американский министр финансов.

По его словам, США и компания находятся в переговорном процессе, а снятие санкций является общей целью.

"Я не буду точно называть конкретные предложения и где мы находимся по ним, но да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - отметил он.

Мнучин добавил, что США не хотят выводить Rusal из бизнеса, потому что он важен для мирового рынка алюминия.

6 апреля Минфин США расширил санкции против РФ. Под действие экономических ограничений попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В список, в частности, попал совладелец компании Rusal российский миллиардер Олег Дерипаска.

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Позднее Минфин США назвал три условия, которые необходимо выполнить владельцам Rusal для снятия санкций. Первое - Дерипаска должен покинуть компанию, продав свои 48% акций; второе - Rusal должна подать ходатайство в OFAC об исключении из санкционного списка; третье - за время рассмотрения ходатайства у минфина США не должна появиться какая-либо "другая неблагоприятная информация" относительно Rusal.

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2 мая министерство финансов США продлило транзакции с Rusal, En+, Gaz до 6 июня.

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Теги: Минфин США, Стивен Мнучин, Россия, США, алюминий, санкции против рф, русал, олег дерипаска, санкции сша, rusal
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