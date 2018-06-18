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18.06.2018, 21:51

США и Турция начали патрулировать север Сирии

США и Турция начали патрулировать север Сирии - Фото
сирия

Американские и турецкие патрули не будут пересекаться

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18 июня подразделения армий Турции и США начали патрулирование в окрестностях города Манбидж на севере Сирии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на командование турецких вооруженных сил. 

Эту информацию подтвердили наблюдатели и курдские формирования.

"Турки патрулируют к северу от района Саджур, в то время как американцы - со стороны, контролируемой военным советом Манбидж", - рассказал Шерван Дарвиш, представитель военного совета Манбидж, который возглавляют курды. Он добавил, что патрули не будут заходить на территории другой стороны.

Турецкие военные отметили, что патрулирование осуществляется в соответствии с договоренностью между Турцией и США. Там также подтвердили, что патрули турецких и американских военных не будут пересекаться. То есть фактически они будут осуществлять патрулирование вдоль линии разграничения между районами, подконтрольными туркам и курдам соответственно.

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Теги: Турция, Сирия, курды, патрулирование
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