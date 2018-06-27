США из-за России сократили взносы в ООН на борьбу с терроризмом

Фото: Getty Images

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Глава соответствующего офиса занял свой пост благодаря №сильному давлению со стороны" Кремля

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Соединенные Штаты сократили финансирование управления ООН по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Причиной сокращения финансирования американские представители назвали разногласия по поводу работы ведомства с его председателем - российским дипломатом Владимиром Воронковым.

В соответствии с обязательствами, США должны были выделить $2 млн для работы этой структуры, но решили эти средства перераспределить на поддержку реформы ООН.

Споры между США и управлением ООН по борьбе с терроризмом возникли из-за запланированной конференции. В частности, Воронков не поддержал идею США о полноценном участии неправительственных организаций и объяснил это тем, что "главы антитеррористических ведомств будут делиться конфиденциальной информацией".

Собеседники агентства говорят, что решение отчасти связано также с тем, что центр возглавляет представитель Москвы, который занял пост благодаря "сильному давлению со стороны его страны".

19 июня посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.