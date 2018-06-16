США могут выйти из Совета ООН по правам человека - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Из-за предвзятого, по мнению Штатов, отношения Совета к Израилю

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США готовы покинуть Совет ООН по правам человека, поскольку Вашингтон считает, что Совет предвзято относится к Израилю. Об этом сообщает Reuters.

Соединенные Штаты и ранее сетовали, что Израиль - единственная страна в мире, чьи правозащитные вопросы выносят на обсуждение на каждом заседании Совета.

"Мы неоднократно заявляли, что Совет ООН по правам человека должна быть реформирована, чтобы обеспечить возможность реализации своей важной миссии», говорится в заявлении Государственного департамента США, распространенном 15 июня.

Вашингтон уже бойкотировал заседания Совета в течение трех лет - при президенте Джордже Буше, прежде чем вернуться к активному участию в них при Бараке Обаме в 2009 году.

18 июня начинается вторая из трех ежегодных сессий Совета ООН по правам человека, задача которой - рассмотрение и расследование случаев нарушения прав человека в мире. Официальные источники заявили агентства Associated Press, что США могут объявить о решении выйти из Совета ООН по правам человека 19 июня.

За 12 лет существования ни одна страна-участница, которых сейчас насчитывается 47, добровольно не покидала этот орган.

14 июня сообщалось, что Генассамблея ООН осудила применение Израилем чрезмерной силы против палестинских гражданских лиц.