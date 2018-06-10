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10.06.2018, 09:01

США не подпишут коммюнике саммита G7: Трамп обвинил Трюдо во лжи

США не подпишут коммюнике саммита G7: Трамп обвинил Трюдо во лжи - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

Трамп назвал поведение Трюдо "смиренным и мягким" и обвинил во лжи на пресс-конференции

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Президент Дональд Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ. Причиной он назвал "лживые" заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Основываясь на ложных заявлениях Джастина на своей пресс-конференции и факте, что Канада облагает крупные налоги на наших американских фермеров, рабочих и компании, я поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем возможность введения тарифов на автомобили, которые заваливают рынок США!" - заявил американский президент.

Трамп также назвал поведение Трюдо на саммите "смиренным и мягким", а самого канадского премьера "слабым".  

Как сообщалось ранее, страны G7 на саммите в Канаде договорились разработать новую систему защиты от пропаганды.

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Теги: дональд трамп, Джастин Трюдо, саммит G7, саммит большой семерки
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