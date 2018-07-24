США никогда не будут доверять Путину - Хейли

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Россия никогда не станет другом США, отметила посол США в ООН

Реклама

Реклама

США никогда не будут доверять России и ее президенту Владимиру Путину. Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли интервью телекомпании CBN.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Владимиру Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашим друзьями. Это просто факт", - подчеркнула она.

По ее словам, несмотря на это, есть необходимость диалога с РФ. "Я думаю, это касается встречи президента с Ким Чен Ыном (лидер КНДР, - ред.) или с Путиным - это вещи, которые должны состояться. Вы не можете достучаться до другой стороны без этих разговоров", - добавила она.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.

Директор разведки Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

Представители Республиканской партии осудили Трампа, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США в измене и назвал его комментарии имбецильными.

Позже появилась информация о том, что Путин якобы предложил Трампу провести референдум в Донбассе. СМИ сообщают, что Белый дом отверг это предложение.