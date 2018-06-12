США открыли де-факто посольство на Тайване

Флаг Тайваня (фото - flickr / Shuan)

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Пекин выразил недовольство этим шагом

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Соединенные Штаты Америки открыли на Тайване новое суперсовременное здание, которое служит де-факто посольством Вашингтона на самоуправляющемся острове, который КНР считает частью своей территории. Об этом сообщает Голос Америки.

Строительство нового здания Американского института в Тайбэе, служащего для представления американских интересов на острове при отсутствии формальных дипотношений с Тайванем, обошлось в $256 млн.

Открытие объекта вызвало недовольство Пекина, китайский МИД призвал США придерживаться "политики одного Китая".

Раскол между Китаем и Тайванем произошел после того, как коммунисты Мао Цзэдуна вытеснили националистов с континентальной территории страны в ходе гражданской войны 1949 года, однако Пекин пообещал вернуть Тайвань под свой контроль.

Пекин прекратил контакты с Тайбэем после того, как в 2016 году Цай Инвэнь, лидер Демократической прогрессивной партии, была избрана президентом и отказалась признать Тайвань частью Китая. Пекин призвал другие страны разорвать дипломатические отношения с Тайванем и усилил военное присутствие в регионе.

США прекратили формальные дипломатические связи с Тайванем в 1979 году. Однако американские законодатели продолжали лоббировать в поддержку Тайваня, а Вашингтон продолжает продавать ему оружие. В марте президент Дональд Трамп подписал закон, поощряющий взаимодействие с Тайванем на высоком уровне.