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18.07.2018, 20:52

Столтенберг - Путину о НАТО, Грузии и Украине: Не ваше дело

Столтенберг - Путину о НАТО, Грузии и Украине: Не ваше дело - Фото
Йенс Столтенберг

РФ пытается восстановить старую систему, когда крупные государства указывали, что делать, меньшим соседям

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и заявил, что Россия не имеет права принимать решения от имени соседних государств, а судьбу будущего членства Грузии в НАТО решат только 29 стран-союзниц и сама Грузия. Так Столтенберг прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что возможное вступление в НАТО Украины и Грузии является прямой угрозой национальной безопасности России, передает Радио Свобода.

"Неприемлемо указывать соседям, что им делать, а что - нет", - заявил Столтенберг.

Это попытка восстановления старого представления о сфере интересов, когда великие державы были способны решать, что делать, а что нет их меньшим соседям.

Бахтадзе добавил, что членство в НАТО не нацелено против кого-то, а служит тому, чтобы сделать регион более сильным, предсказуемым и безопасным.

17 июля сообщалось, что Путин в интервью Fox News после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что его страна крайне негативно отреагирует на возможное присоединение Украины и Грузии кв НАТО, потому что это "является прямой угрозой национальной безопасности" России.

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Теги: йенс столтенберг, владимир путин, нато, Грузия, вступление в НАТО
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