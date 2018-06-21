Суд в Страсбурге не принял жалобу Брейвика на условия содержания

Андерс Брейвик (фото - скриншот видео)

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Норвежский террорист, убивший 77 человек, жаловался в частности на свою изоляцию от других заключенных. Суд счел, что права убийцы не нарушены

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не принял к рассмотрению иск норвежского террориста Андерса Брейвика против Осло, связанный с условиями его содержания в тюрьме. Об этом сообщает Deutsche Welle.

При проверке иска не выявлено никаких нарушений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, он отклонен как недопустимый, заявил суд в Страсбурге в четверг, 21 июня. "Решение является окончательным", - говорится пресс-релизе ЕСПЧ.

Брейвик, который фигурирует в иске под новым именем Фьотольф Хансен, пожаловался в частности на свою изоляцию от других заключенных. Ранее его иски рассмотрели несколько норвежских судов. В июне 2017 года Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу Брейвика, оставив в силе решение апелляционного суда, который также счел, что права массового убийцы не нарушены.

В марте 2016 года Окружной суд Осло частично удовлетворил иск Брейвика против норвежского государства, признав нарушение пунктов ст. 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки или бесчеловечное, унижающее достоинство обращение или наказание. Суд, в частности, счел нарушением ограничение контактов заключенного с внешним миром.

В январе 2017 года, прокуроры в суде утверждали, что норвежец еще более радикален, чем когда либо. Обвинение заверяло, что заключенный "слишком опасен", а потому по-прежнему должен находиться в одиночном заключении.

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22 июля 2011 года Брейвик осуществил взрыв в центре Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии. В результате терактов погибло 77 человек и 151 получили ранения. Брейвик сознался в совершении данных преступлений, однако отказался признать свою вину. 24 августа 2012 года он был признан вменяемым, виновным и приговорён к 21 году тюремного заключения в тюрьме Ила с возможностью неограниченного продления срока.