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15.08.2018, 10:40

Таран парламента в Лондоне: полиция провела рейды в двух городах

Таран парламента в Лондоне: полиция провела рейды в двух городах - Фото
Фото: BBC

Британские правоохранители после инцидента с наездом на ограду парламента провели обыски в двух городах - Бирмингеме и Ноттингеме

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Полиция провела обыски по трем адресам после вчерашнего инцидента, когда авто протаранило ограду британского парламента. Об этом сообщает ВВС.

Обыски прошли по двум адресам в Бирмингеме и в резиденции в районе Ноттингема. По словам очевидцев, обыски в Ноттингеме продолжались несколько часов. 

Вчера, 14 августа, в 09:37 утра по киевскому времени, в центре Лондона легковой автомобиль протаранил ограду вокруг парламента. Пострадали трое людей, но всем им оказали медицинскую помощь и их жизни ничего не угрожает. 

Подозреваемому 29-лет, он раньше не был известен британским спецслужбам. Его личность не разглашается, он находится в полицейском участке, но не сотрудничает с правоохранителями. Известно, что он британец, но иностранного происхождения.

В полиции инцидент рассматривают как теракт, но подчеркивают, что угрозы для жителей нет. 

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Теги: полиция, парламент, теракт, обыски, лондон
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