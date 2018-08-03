Теракт в мечети в Афганистане: десятки погибших и пострадавших

Иллюстративное фото: Getty Images

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Террорис-смертник взорвал себя и убил 25 человек

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В Гардезе на востоке Афганистана террорист-смертник взорвал себя в мечети, сообщает AP со ссылкой на местных властей.

Террорист-смертник проник внутрь мечети через боковые двери. Он взорвал себя во время мечети. В результате теракта погибли 25 человек, по меньшей мере 23 получили ранения.

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Пока что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

31 июля в западном Афганистане пассажирский автобус подорвался на придорожной мине. В результате взрыва погибли 11 человек, более 30 пострадали.