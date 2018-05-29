Трамп и премьер-министр Японии встретятся перед саммитом США-КНДР

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Встреча запланирована для выработки совместной стратегии в отношении мирных переговоров по КНДР

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Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед запланированной на 12 июня исторической встречей между с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно сообщению, разговор Трампа с Абэ происходил 28 мая в телефонном режиме. Целью встречи названа для координация совместной стратегии в отношении мирных переговоров по КНДР.

Отмечается, что американский президент и яаонский премьер подтвердили общую необходимость достижения полного и постоянного демонтажа программ КНДР по ядерному, химическому и биологическому оружию и баллистических ракет.

The Hill пишет, что их встреча может произойти во время саммита G-7 в Квебеке 8 и 9 июня.

27 мая сообщалось, что американские чиновники прибыли в Северную Корею для проведения переговоров по организации встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ыном. Трамп подтвердил прибытие делегации в Пхеньян.