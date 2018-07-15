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15.07.2018, 11:21

Трамп: Полагаю, Путин беспощадный человек

Трамп: Полагаю, Путин беспощадный человек - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Американский президент считает хорошей идеей мир с Россией, но сейчас, по его словам, говорить об этом рано

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Президент США Дональд Трамп предполагает, что глава РФ Владимир Путин – "беспощадный человек", но из всех людей, с которыми общается американский лидер, он не один такой. Об этом Трамп сказал в интервью изданию Daily Mail.

"Послушайте, если мы сможем ладить с Россией, это хорошо. Я его (Путина – ред.) не знаю. Я встречался с ним пару раз, я встретил его на саммите G20", - сказал президент США.

По его мнению, отношения между Соединенными Штатами и Россией можно улучшить, однако сейчас говорить об этом "слишком рано". "Сейчас мы конкуренты", - добавил Трамп.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, отношения сша и россии
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