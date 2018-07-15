Трамп: Полагаю, Путин беспощадный человек

Президент США Дональд Трамп предполагает, что глава РФ Владимир Путин – "беспощадный человек", но из всех людей, с которыми общается американский лидер, он не один такой. Об этом Трамп сказал в интервью изданию Daily Mail.
"Послушайте, если мы сможем ладить с Россией, это хорошо. Я его (Путина – ред.) не знаю. Я встречался с ним пару раз, я встретил его на саммите G20", - сказал президент США.
По его мнению, отношения между Соединенными Штатами и Россией можно улучшить, однако сейчас говорить об этом "слишком рано". "Сейчас мы конкуренты", - добавил Трамп.
Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.