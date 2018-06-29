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29.06.2018, 16:32

Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза - СМИ

Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза - СМИ - Фото
Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (фото - пресс-сужба Елисейского дворца)

Опубликованный The Washington Post эпизод отражает скептицизм Трампа по отношению к международным организациям и альянсам в целом

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Президент США Дональд Трамп предлагал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону вывести Францию ​​из состава ЕС в обмен на двустороннюю торговую сделку. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, Трамп в конце апреля 2018 года во время частной встречи с Макронон в Белом доме обсуждал вопросы торговли.

По информации источников издания, Трамп спросил Макрона: "Почему бы вам не зпокинуть ЕС?». Американский лидер заявил, что если Франция выйдет из ЕС, то он предложит Макрону двустороннюю торговую сделку с лучшими условиями, чем Евросоюз получает от США.

Белый дом отказался от комментариев по этому поводу, но не отрицал данную информацию.

По данным издания, Франция вряд ли выйдет из ЕС, а останется одной из ключевых стран-членов союза. Однако опубликованный эпизод отражает скептицизм Трампа по отношению к международным организациям и альянсам в целом.

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Ранее канал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что разговор между американским и французским лидерами в конце апреля был "ужасным". 23 апреля Макрон побывал в США с визитом, после которого утверждал, что установил весьма прямолинейные и открытые отношения с Трампом.

На днях США ввели пошлины на сталь и алюминий для ЕС, Канады и Мексики. Брюссель и европейские лидера, включая Макрона, жестко раскритиковали "торговую войну".

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Теги: Емманюель Макрон, США, дональд трамп, евросоюз, франция, выход из Евросоюза
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