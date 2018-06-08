Трамп призвал к восстановлению Большой восьмерки с участием РФ

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Американский президент предлагает расширить G7 до G8 на ближайшем саммите

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Президент США Дональд Трамп призвал к восстановлению формата G8 и возвращение в него России. Об этом американский президент заявил накануне поездки на саммит стран G7 в Канаде, передает Reuters.

Трамп заявил, что выступает за возвращение России в группу крупных промышленных государств, более известную как Большая семерка.

Более этого, Трамп выступил за привлечение России к переговорам и расширение формата до Большой восьмерки уже на саммите в Квебеке, который состоится в июне 2018 года.

"Они выбросили Россию. Они должны позволить России вернуться. Нам нужна Россия за переговорным столом", - заявил Трамп.

G7 или Большая семерка - клуб правительств семи высокоразвитых стран мира, в него входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. Россию исключили из этого неформального объединения после аннексии Крыма.