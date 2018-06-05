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05.06.2018, 23:39

Трамп встретится с Ким Чен Ыном в роскошном отеле на острове

Трамп встретится с Ким Чен Ыном в роскошном отеле на острове - Фото
Отель Capella Singapore Фото: capellahotels.com

Capella Singapore - 5-звездочный отель на острове Сентоса

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Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Местом сингапурского саммита между президентом и лидером Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса", - написала Сандерс.

Capella Singapore - роскошный 5-звездочный отель на острове Сентоса. Остров расположен к югу от главного города острова Пулау Уджонг и соединен с ним мостом.

1 июня Трамп подтвердил, что запланированный на 12 июня в Сингапуре саммит состоится.

2 июня сообщалось, что США пытаются найти незаметный способ заплатить за гостиницу лидера КНДР во время планируемой встречи с президентом США в Сингапуре.

4 июня стало известно, что первая леди США Мелания Трамп пропустит саммит США-КНДР в Сингапуре. 

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Теги: встреча в сингапуре, дональд трамп, ким чен ын
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