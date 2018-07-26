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26.07.2018, 20:08

Трамп вступился за пастора: в Турции арестовали священника из США

Трамп вступился за пастора: в Турции арестовали священника из США - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Президент США грозит Анкаре санкциями

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Соединенные Штаты Америки введут "большие санкции" против Турции за удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты введут большие санкции против Турции за длительное удерживание ею пастора Эндрю Брэнсона, великого христианина, семьянина и замечательного человека. Он сильно страдает. Этот невинный человек должен быть немедленно освобожден", - заявил Трамп.

Пастор Эндрю Брэнсон работал в Турции более 20 лет. Его задержали в 2016 году и обвинили в терроризме и шпионаже. Анкара заявляет, что Брэнсон якобы помогал группам, которые стояли за организацией военного переворота в Турции в июле 2016 года.

25 июля 2018 года Брэнсона взяли под домашний арест. Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Турция должна освободить его и отпустить на родину.

19 июля в Турции отменили режим чрезвычайного положения, который ввели два года назад после попытки государственного военного переворота. 

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Теги: Турция, пастор, дональд трамп, Эндрю Брэнсон
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