Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.06.2018, 20:22

Трампу напомнили, за что РФ выгнали из Большой восьмерки

Трампу напомнили, за что РФ выгнали из Большой восьмерки - Фото
Джон Кейсик Фото: flickr.com/photos/ohionewspapers

С 2014 года со стороны РФ не было никаких признаков изменения курса

Реклама
Реклама

Губернатор американского штата Огайо и кандидат в президенты на последних выборах Джон Кейсик подверг критике призыв главы Белого дома Дональда Трампа вернуть Россию в G8. Об этом говорится в заявлении политика.

Кейсик отметил, что со стороны РФ не было никаких признаков изменения курса, таким образом идея президента Трампа о восстановлении членства России в G7/G8 не защищает интересы национальной безопасности США и союзников.

Губернатор напомнил, что Россия была исключена из Большой восьмерки за оккупацию и аннексию Крыма.

Кейсик подчеркнул, что с тех пор Москва поощряет и руководит сепаратистами в Восточной Украине, поддерживает диктатора Сирии и совершенные им военные преступления, вмешалась в президентские выборы в США, ведет информационную войну, чтобы подорвать западные демократии, покушалась на убийство своих оппонентов на суверенной территории союзников США.

8 июня Трамп высказался за восстановление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Дмитрий Песков заявил, что Россия "делает акцент на других форматах".

Во Франции назвали "непоследовательным" предложение Трампа вернуть Россию в G8. В Канаде заявили, что продолжают придерживаться позиции, что возвращение РФ в Большую восьмерку возможно только после деоккупации Крыма.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Джон Кейсик, большая восьмерка, дональд трамп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Кремле отреагировали на предложение Трампа вернуться в G8
Мир В Кремле отреагировали на предложение Трампа вернуться в G8
Трамп призвал к восстановлению Большой восьмерки с участием РФ
Мир Трамп призвал к восстановлению Большой восьмерки с участием РФ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 