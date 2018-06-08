Трампу напомнили, за что РФ выгнали из Большой восьмерки

Джон Кейсик Фото: flickr.com/photos/ohionewspapers

commenthover

С 2014 года со стороны РФ не было никаких признаков изменения курса

Реклама

Реклама

Губернатор американского штата Огайо и кандидат в президенты на последних выборах Джон Кейсик подверг критике призыв главы Белого дома Дональда Трампа вернуть Россию в G8. Об этом говорится в заявлении политика.

Кейсик отметил, что со стороны РФ не было никаких признаков изменения курса, таким образом идея президента Трампа о восстановлении членства России в G7/G8 не защищает интересы национальной безопасности США и союзников.

Губернатор напомнил, что Россия была исключена из Большой восьмерки за оккупацию и аннексию Крыма.

Кейсик подчеркнул, что с тех пор Москва поощряет и руководит сепаратистами в Восточной Украине, поддерживает диктатора Сирии и совершенные им военные преступления, вмешалась в президентские выборы в США, ведет информационную войну, чтобы подорвать западные демократии, покушалась на убийство своих оппонентов на суверенной территории союзников США.

8 июня Трамп высказался за восстановление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Дмитрий Песков заявил, что Россия "делает акцент на других форматах".

Во Франции назвали "непоследовательным" предложение Трампа вернуть Россию в G8. В Канаде заявили, что продолжают придерживаться позиции, что возвращение РФ в Большую восьмерку возможно только после деоккупации Крыма.